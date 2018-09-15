Zabıtayı gören engelli dilenci kaçarken arkasından gazeteciler bile yetişemedi

Manavgat Belediyesi sorumluluk alanında dilenirken zabıta ekiplerince yakalanan ve haklarında yasal işlem yapıldıktan sonra bırakılan dilenciler, 10 dakika bile geçmeden bu kez Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Antalya Caddesi'nde dilenmeye başladı.

Aynı gün içinde kısa bir süre önce Manavgat Belediye Zabıtasının 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33/1 maddesine istinaden 127'şer TL para cezası uyguladığı dilencilerden erkek olanı zabıta karakolundan yürüyerek ayrılmasına rağmen, Antalya Caddesi'nde ellerindeki bastonlarla sakat numarası yaparak dilenmeye devam etti. Kameraları gören dilenci bir anda elleri ve ayakları üzerinde hızla uzaklaşırken gelen ilk minibüse binerek uzaklaştı. Aralarında doğum yapmak üzere olan bir kadının da bulunduğu onlarca dilenci kameralara aldırış etmeksizin dilenmeye devam etti.

Sarhoş dilenci hakaret yağdırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin de desteğiyle dilenci operasyonuna başladığı anda Antalya Caddesi'ndeki dilenciler ortadan kayboluyor. Caddedeki tek dilenci olan ve sürekli sarhoş gezen Durdane U. isimli yaşlı dilenci kadın, zabıtalar tarafından uzunca bir kovalamacanın ardından yakalandı ve cezai işlem uygulandı. Durdane U., ceza yazılması sırasında çekim yapan basın mensuplarına da hakaretler yağdırdı.

Basın mensupları, sarhoş olduğu belirlenen ve her operasyonda ağzından küfür eksik olmayan Durdane U. hakkında Emniyet Müdürlüğüne giderek kendilerine hakaret ve küfür etmesi nedeniyle şikayetçi oldu. Ailesiyle birlikte 10 yıldır Manavgat'ta yaşadığını 4 yetiminin olduğunu, onlara bakabilmek için dilenmekten başka çaresi olmadığını iddia eden Durdane U., Asayiş Büro ekipleri tarafından gözlem altına alınırken, geceyi nezarette geçirdikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalandığında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen dilenci kadının yapılan kontrollerinde de 180 promil alkollü olduğu belirlendi.

Manavgat'ta zabıtalar tarafından yakalanan dilenciler, yazılan ceza makbuzunu imzalarken "Nasıl olsa ödemeyeceğim getir imzalayayım" şeklinde sözler söylemelerine vatandaşlar tepki gösteriyor.

Arif Kaplan

