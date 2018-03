Zahide Nine’nin adı Küçükçekmece’de yaşatılacak

Gezi Parkı eylemleri sırasında Vatan Caddesi’nde açıklama yapmak isteyen bir guruba gösterdiği tepkiyle akıllarda kalan Zahide Nine’nin adı Küçükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan Semt Konağında yaşatılacak. Zahide Nine adıyla bilinen Zahide Özay, gezi eylemcilerine "Bu vatanı altın tepside kimse bize vermedi. Her taşında, her toprağında kan vardır. Bu memleket herkesin memleketi, yeter artık diyerek tepki göstermiş sonra bir eylemcinin “Arka tarafta bir yerde söyle belki sana para verirler” sözlerine cevap olarak, Benim paraya ihtiyacım yok. Onurlu şerefli 35 yıl memleketime hizmet etmiş namuslu bir insanım. Paraya satılacak biri değilim. Bu ülkenin öz evladıyım, gazi çocuğuyum. Memleketime sahip çıkmayayım mı? Sana mı yedireceğim?" ifadelerini kullanmıştı. Zahide Nine gösterdiği tepkiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinglerine konu olmuş ve Erdoğan kendisinden “Eli Öpülür” diyerek övgüyle bahsetmişti.

Okuduğu bir gazete manşetiyle hemşire oldu

Zahide Nine'nin vatan sevgisi çocukluğunda başladı. Küçük yaşta vatan ve millet meselelerine duyarsız kalmayan Zahide Özay, okuduğu bir gazetede “Bir doktor lazım” başlıklı haberden etkilenerek doktor olmaya karar verdi. Sarıkamış’ta bir gazetede çıkan haberde 190 köye bir doktorun hizmet ettiğini öğrenince bir şeyler yapması gerektiğini düşündü ve yollara düştü. Uzun bir yolculuğun ardından girdiği doktorluk sınavında yeterli başarıyı gösteremeyince hemşire oldu.

Zorlu şartlarda vatandaşların yardımına koştu

Akrabalarının ısrarlarına rağmen Anadolu’ da zorlu şartlarda hayatını sürdüren Zahide Nine, yıllarca yardıma muhtaç insanların yardımına koştu. Babası Kurtuluş Savaşı Gazisi olan Zahide Nine, çocuklarını da vatan ve millet sevgisiyle büyüttü. Annesinin mücadelesine şahitlik eden kızı Tüzin Atlı o günleri anlattı. Atlı, "Rahmetli Annem, Zahide Nine, gezi olaylarında vandalların karşısında dik durarak, eğilmeyerek, onlara boyun eğmeyerek, gerçek vatan, millet ve bayrak sevdalılarının, takdirini kazandı" dedi.

"Cumhurbaşkanımız da anneme destek verdi"

Annesini Çalıkuşu'na benzettiğini söyleyen Atlı,"Annem 1942 yılında Oltu’ya bağlı Şenkaya Köyü’nde dünyaya gelir. O dönemde okuma yazma seferberliği başlatılır. Haydi kızlar okula projesidir bu. Bir okul inşa edilir orada. Kurtuluş Savaşı gazisi dedem bizzat sırtında taş taşıyarak bu okulu inşa ederler. Bu okul da milli eğitim bakanlığına bağışlanmış. Annem de bu okulda okumuş Gazete okuyan bir çocukmuş annem. Kütüphaneyi sık sık ziyaret eder ve orada eski tarihli yazılmış gazeteleri okurmuş. Burada “Bir doktor başlıklı bir haber okur ve habere göre Oltu’nun 180‘ e yakın köyünde sadece bir doktor hizmet vermektedir. Bunun üzerine annem doktor olmaya karar verir. Annem aslında hikayesiyle Çalıkuşu'na benziyor" dedi.

Doktor olmak için evden ayrıldı

Zahide Nine'nin zorlu bir süreçten geçerek eğitimini tamamladığını sözlerin ekleyen Atlı," Annem doktor olmak için evinden ayrılır. Bir kız çocuğu bir noktaya kadar araçla, bir noktadan sonra katırla 2 buçuk, üç gün sürecek bir yolculuk yapar. Doktor olamaz ama hemşire olur. Daha sonrada Malatya‘ya giderek ebe olur. Annem zor koşullarda görev yapmaktadır. Çünkü bir çok yerde ebe doktor bulunmamaktadır. Dağlık alanlarda köylerde, zor şartlar altında hizmet verir. Teyzem üç çocuğunla perişansın oralarda gel artık yanıma der. Lojman var burada da rahat bir çalışma ortamın olur der ama annem kesinlikle bunu kabul etmez. Ben boşuna mı okudum, vatanıma milletime hizmet edeceğim der. Dağlarda hizmet verir. Teyzemin bu teklifini geri çevirir " şeklinde konuştu.

"Annem, tanıdığım ilk dava insanıydı"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ettiğini, annesinin isminin böyle bir merkezde yaşatılmasının kendisini onurlandırdığını ve çok mutlu ettiğini söyleyen Atlı, annesinin hayatını şekillendiren "Sarı Karton Projesi"ni de anlattı. Atlı, ”Sarı Karton Projesi "1929 tarihli bir projedir. Bu proje bir köy kalkınma projesidir. Annem bu projeyi bana ben 7 yaşındayken öğretti. Kendisi de bu projeyi öğretmeninden okulda öğrenmiş. Bu proje beş anadaldan oluşmakta. Bu merkez de bu projeyle benzer özellikler taşıyor. Tevafuk olmuş annemin isminin verilmesi. Annem, tanıdığım ilk dava insanıydı. Vatanına , milletine hizmet etti. Bana rol model olan diğer bir dava kadını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendidir. Kadınlara verdikleri değerden dolayı kendilerine sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Annemi onu herkes beş dakikalık videolarla tanıdı ama annem beş dakikalık videolara sığmayacak çok şey yaptı"diye konuştu.

Hülya Keklik - Serdal Altıntepe