Zapatero: Eğer dünyada bir başkent seçmek gerekirse bu kesinlikle İstanbul olurdu

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen World Cities Congress Istanbul 2018’in açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Eski İspanya Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB bürokratları ile yerli ve yabancı çok sayıda teknolojide öncü firmaların yetkilileri katıldı.

“Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018”de konuşan Zapatero, “Akıllı şehirler konusunda bir liderliği olabilir İstanbul'un” dedi. İnsanlığın geleceğinin şehirlerin geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Zapatero konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çünkü dünya nüfusunun yüzde 70'i şehirlerde yaşıyor. Dolayısıyla bu eğilimin önüne geçmek mümkün değil. Geçen yüzyılda radikal bir değişim yaşadık. Yeni teknolojiler, aplikasyonlar, platformlar ve yeni şehirler oluşmuyor aynı zamanda şehirler baştan oluşturuluyor. Yani daha orijinal ve otantik düşünürsek, şehirler vatandaşlar için daha yaşanabilir yerlere dönüşüyorlar. Onun için gelecek için, kişiler için yayalar için şehir. Toplu taşımanın sürdürülebilirlikle konsepleştiği şehirler. Ve bütün sosyal hizmetlerin genişlediği, risklerin azaldığı kültürel etkinliklerin düzenlendiği şehirler oluşuyor. Tabii burada kültürde çok önemli. Kültür bir akıllı şehrin temelinde yer alıyor. Burada İstanbul'da akıllı şehirler yönünde bir görev bir misyon söz konusudur. Bu konuda İstanbul lider konumuna gelebilir. Dünyadaki şehirler ağı içinde kendine lider bir konum edinebilir."

Avrupa'nın Türkiye'ye İhtiyacı Var

“Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018”de konuşan Zapatero, İspanya'da Başbakanlık yaptığı dönemde Türkiye ile özel bir arkadaşlık ilişkisi kurduğunu ifade ederek, "İspanya ve Türkiye bazı ortak noktalara sahipler. Çok büyük tarihe sahip iki ülkedirler. Aynı zamanda bağlantıları ve büyük medeniyetler sahip ülkelerdir. Bu Yüzden Türkiye ve İspanya ilişkilere açık iki devlettirler. Bu konuda çok büyük potansiyel var. Barış içinde bir medeniyetler iş birliği söz konusudur. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ortak bir kültürel ve medeniyetler iş birliğini ürettik. Burada radikalizme, nefrete ve şiddete ve anlayışsızlığa karşı bir mücadele başlattık" diye konuştu.

“Avrupa Birliği, Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu net bir şekilde anlamalı” diyen Zapatero şöyle devam etti: “Aksi takdirde Avrupa eksik kalacak ve sınırlanmış olacaktır. Hatta bu akıllı şehirler kapsamında da akıllı globalizmin altını çizmek istiyorum. Dünyada küresel akıl, gelecekte bizi bazı barışçıl çözümlere götürecek yöntemdir. Dolayısıyla bütün hükümetlere ve büyük şirketlere sesleniyorum. Dünyada bizi bazı şeylere zorlayan büyük data gibi kavramlar, sanal zeka, telekomünikasyon, platformlar, aplikasyonlar söz konusudur. Daha önce asla görülmemiş medeniyetler için önemli gelişmeler söz konusu oldu. Sağlık, enerji, eğitim ve daha iyi bir yaşam için yeni imkanlar oluştu. Bunların hepsi mobil teknoloji sayesinde oluyor. Elimde gördüğünüz bu akıllı telefon neredeyse bizim ailemiz kadar önemli olmaya başladı. Biz artık telefonsuz yaşayamıyoruz. Bizim hayatımızı etkiledi ve dünyayı da değiştirdi."

Geçen Yüzyılda Radikal Bir Değişim Yaşadık

Hükümetlerin sanal zekayı ve teknolojiyi desteklemesi gerektiğinin altını çizen Zapatero bu teknolojik gelişmelerin de dünya barışına katkı sunulması için geliştirilmesi şart olduğunu kaydetti.

Aplikasyonların toleransı geliştirmek, şiddeti azaltmak için kullanılması gereken yöntemler haline gelmesi gerektiğini aktaran Zapatero, Suriye'deki iç savaşta acı çekenler başta olmak üzere herkesin yeni teknolojik yöntemlerle nefreti azaltma yönünde çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Akıllı teknolojileri hayata geçirmek için uğraş veren şehirlerden birisinin de İstanbul olduğunu vurgulayan Zapatero, bu tarihi şehrin çok köklü ve lider doğuyu ve batıyı birleştiren bir köprü görevi yaptığını belirtti.

Konuşmaların ardından İspanya Başbakanı Zapatero konuklarla birlikte "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018’in açılış kurdelesini kesti. İETT tarafından geliştirilen elektrikli otonom aracın tanıtımında da yer alan Zapatero, basın mensuplarının yönelttiği soruları cevapladı.

“İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki bir soruya Zapatero şu cevabı verdi: "Eğer dünyada bir başkent seçmek gerekirse bu kesinlikle İstanbul olurdu. Çok derin tarihi olan bir şehir, kıtalar arasında bir geçit, kültürler arasında bir köprü oluşturuyor İstanbul. Eğer Türkiye’de İstanbul olmasaydı, dünya şu anda olduğu gibi olmazdı. Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı vardır. Türkiyesiz bir Avrupa çok çok daha güçsüz olacaktır. İstanbul her şeyden önce akıllı şehirlerin lideri olmalıdır, teknoloji devriminde lider olmalıdır. İstanbul'un yapay zeka ile birlikte ilk önce barışın ve arkasından hoşgörünün başkenti olmasını istiyoruz. Ve bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Türkiye ve İspanya birlikte."

Konuğuyla birlikte fuar alanını gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’da konuğunun bu sözlerine karşılık, “Geçmişte İstanbul zaten bunu yapmıştı. Barışın ve hoşgörünün başkenti olmuştu. İnşallah bundan sonra da böyle olacak" dedi.