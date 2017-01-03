Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yaparak gençleri zehirleyen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 aylık soruşturmanın ardından 6 ayrı operasyon düzenlendi. NARKOTİM ekipleri tarafından 10 Ekim-28 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 'torbacı' tabir edilen 22 kişi gözaltına alınırken, 4 kilogram eroin maddesi, 2 kilogram metamfetamin ve 85 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.