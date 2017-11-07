Zehirlenme belirtileri ve zehirlenmeye ne iyi gelir? Tedavisi

Zehir, vücuda zararlı olan herhangi bir maddedir. Zehir, kişinin bedenine çeşitli yollarla girebilir. Zehirlenme, gıda alımı yoluyla yani besin zehirlenmesi olarak, zehirli maddenin teneffüs edilmesi veya zehirli madde ile temas yoluyla gerçekleşebilir. İlaç zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi, şofben zehirlenmesi, çamaşır suyu zehirlenmesi, mantar zehirlenmesi, soba zehirlenmesi, alkol zehirlenmesi, civa zehirlenmesi,tuz ruhu zehirlenmesi, süt zehirlenmesi, tavuktan zehirlenme, deterjan zehirlenmesi, balık zehirlenmesi gibi pek çok zehirlenme türü vardır. Zehirlenme belirtileri zehirlenmenin çeşidine göre değişir. Zehirlenmede sıklıkla karşılaşılan belirtiler şunlardır;