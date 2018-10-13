Zemin katta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Yangın, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5006 Sokak üzerinde bulunan 5 kişilik ailenin yaşadığı 3 katlı evin zemin katında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek söndürdü. Yangından evin yatak odasının etkilendiği, bir başka odasının ise sadece balkon perdesinin yandığı gözlendi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından belli olacak.

Diğer taraftan yangın başladığı sırada ev sahibi Mehmet Y., eşi ve 2 oğlunun evde olduğu öğrenildi. Evden dumanların çıktığını gören bir vatandaşın balkondan içeri girerek içeride uyuyan kişileri yataklarından kaldırılarak dışarı çıkardığı bildirildi. Dumandan etkilenen Mehmet Y. eşi Sara Y., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi tarafından ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirilirdi. Öte yandan yangının meydana geldiği evde 1 gün önce benzer olayların yaşandığı iddia edildi.

Arif Kaplan

