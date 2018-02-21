Zeytin Dalı Harekâtında kuzey ve kuzey doğu hattı birleşti

Dün alınan alınan dört köyle Azez’den Bülbül'e giden yol açılmış oldu. ÖSO, dün Şiran bölgesinde bulunan Zeytune, Arap Viran, El Cemiliye, Deyr Suvan köylerinin kontrolünü sağladı. Böylece Afrin’nin kuzey ve kuzey doğusundaki hat birleştirilmiş ve Azez’den Bülbül’e giden yol açılmış oldu. İki hattın birleştirilmesiyle birlikler arasında güç takviyesinin daha rahat olacağı kaydedildi.

ÖSO birlikleri bu zaferin Afrin’e ilerlemenin daha hızlanacağını kaydetti. ÖSO’nun dördüncü bölüğünden bir komutanı, Arap Viran köyünün alınmasından sonra yaptığı konuşmada, bu zaferden dolayı Allah’a hamd ve peygambere salat ve selam getirdikten sonra ÖSO askerlerine yaptığı kahramanlıklar için onlara dua etti. Zaferlerinin devamını diledi.

Muhamed El Mustafa