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Zeytin toplarken devrilen duvarın altında kaldı

Zeytin toplarken devrilen duvarın altında kaldı
Zeytin toplarken devrilen duvarın altında kaldı

Adana'da tek katlı evin damından uzandığı ağaçtan zeytin toplarken devrilen istinat duvarının altında kalan kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1024. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Tülay Yıldırım (27) komşusuna zeytin toplamaya gitti. Arkadaşları merdivene çıkıp ağaçtan zeytin toplarken Yıldırım tek katlı evin damına çıkıp zeytin toplamaya başladı. Genç kadın bir süre damın istinat duvarına yaslanarak ağacın dalını çekip zeytin topladı. Ancak duvarın devrilmesi sonucu zeytin toplayan kadın duvarla birlikte aşağı düştü. Duvarın altında kalan kadın ağır yaralandı. Zeytin toplayan diğer kadınlar hemen üzerindeki molozları kaldırdı. Genç kadın olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinde genç kadının topladığı zeytinler ve zeytinleri koyduğu parçalanmış leğen kaldı.  

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