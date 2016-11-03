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Zeytin üreticisi de, tüccarı da mutsuz

Zeytinde mahsul döneminin başlaması ile beraber, üretici ve tüccar da zeytinin bugünkü durumundan memnun olmadığını ifade etti.

Zeytin üreticisi de, tüccarı da mutsuz

03 Kasım 2016 10:39

Gemlik zeytininin en önemli özelliklerinden olan ağaçta olgunlaşması sürecinin tamamlanmadığını kaydeden üreticiler, Gemlik, İznik ve Orhangazi bölgesinde yüzde 10’unda mahsul döneminin başladığını söyledi. Zeytinin yağış ve soğuk görmesinin ardından tam olgunlaşacağı ve toplamanın da artacağı kaydeden üreticiler, zeytin sineği olarak bilinen Bactrocera Oleae'nın zeytine zarar verdiği belirtti.
Mayıs ayında çiçeklerde oluşan yağış hasarından sonra mahsulün azaldığını kaydeden üreticiler, zeytin sineğinin de kalan mahsule darbe vurduğunu, defalarca ilaç atılmasına rağmen çözüm bulamadıklarını söyledi. Vatandaşlar, zeytinin desteklenmesi konusunda da devletten destek beklediklerini dile getirirken, tüccar da 180 daneli zeytinin 7 lira 50 kuruştan alıcı bulduğunu söyledi.

Hurşit Topal

 


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