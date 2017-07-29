Zeytin yüklü tır devrildi

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Emin M.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 LLK 49 plakalı tır, şarampole uçtu, aşırı hızlı olduğu bildirilen tır yolun kenarındaki tarlada, taşlara çarparak devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Devrilen tırdaki zeytin kovaları ise bir başka tıra takviye edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cuma Sarı

