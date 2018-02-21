Zeytinburnu Belediyesi'nden Abdi İpekçi Spor Salonu’nda asbest iddialarına ilişkin açıklama

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Abdi İpekçi Spor Salonu'nda asbeste rastlandığı iddiaları ile ilgili yapılan açıklamada, “Yıkım kararı verilen Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yıkımdan önce ön inceleme yapılmış ve asbest rastlanmadığı için çalışmalar başlamıştır. Tesiste asbest bulunduğu yönünde söylenti çıkınca kamuoyunu rahatlatmak ve vatandaşlarımızın güvenliğinden emin olmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından lisanslı bir firmadan konuyla ilgili rapor istenmiştir. Uzmanların alandan aldığı ve laboratuvar ortamında incelediği 36 numuneye dayanarak hazırladığı rapora göre Abdi İpekçi Spor Salonu’nda asbeste rastlanmamıştır ve bölgede sağlık açısından hiçbir tehlike bulunmamaktadır” denildi.