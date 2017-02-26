Edinilen bilgilere göre, Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, Cevizlibağ'da yolun karşısına geçmeye çalışan polis aracıyla çarpıştı. Akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada şans eseri hayatını kaybeden olmazken, bir polis memuru hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca Kabataş - Bağcılar tramvay seferleri durdu, trafikte de araç kuyrukları oluştu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, tramvayın içinde bulunan yolcular tahliye edildi. Yolcular, Cevizlibağ tramvay durağına doğru yaya olarak yürüyerek, buradan başka araçlara bindirildi.

Kaza yapan polis aracında bulunan hırsızlık şüphelisi erkek şahıs A.K. ise olay yerine gelen bir diğer polis aracına aktarılarak Merkezefendi Polis Merkezi’ne götürüldü. Tramvay ve trafik ışıklarının arasına sıkışan polis aracı uzun uğraşların ardından çıkarıldı ve çekiciye kondu.

Caner Sönmez