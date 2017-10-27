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Zeytinköy'de yanan alan havadan görüntülendi

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde 6 Eylül'de yangında 61 evin kül olduğu alan helikopterle havadan görüntülendi.

Zeytinköyde yanan alan havadan görüntülendi
Zeytinköy'de yanan alan havadan görüntülendi - Foto Galeri

27 Ekim 2017 22:57
Zeytinköy'de yanan alan havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, sezon sonu yangın helikopterlerinin görevlerinin sona ermesi nedeniyle basın mensuplarını yanan Zeytinköy’ü havadan helikopterle inceleme uçuşu yaptırdı. Basın mensupları, Zeytinköy yangınından iki gün önce yine aynı mevkideki Akbük ormanlarında çıkan yangın alanını da havadan görüntüleme şansı buldu. 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün son 10 yıllık verilerine göre yılda ortalama 331 adet yangın çıktığı, bu yangınlarda ortalama 534 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, “Bu yangınların çıkış nedenleri konusunda yapılan istatistiki çalışma sonucu yüzde 32 ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 15 kasıt, yüzde 29 yıldırım, yüzde 24 meçhul yangınlardan meydana geldi. Sorumluluk alanımızda 27 Ekim 2017 tarihi itibariyle 219 adet orman yangını meydana gelmiş, bu yangınlarda 361,26 hektar alan zarar görmüştür. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 320 adet yangın çıkmış ve 453,65 hektar alan zarar görmüştür” dedi.

Yetkililer, 27 Ekim tarihi itibariyle 136 adet kırsal alan ve ziraat yangını meydana geldiğini ve 369,81 hektar alanın yandığını açıkladı. 

Bekir Tosun
 

 

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