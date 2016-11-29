Edinilen bilgiye göre, Temmuz ayında Kültür Mahallesi'nde meydana gelen olayda evli ve 4 çocuk babası A.Ç., iddiaya göre, komşusunun 24 yaşındaki zihinsel engelli kızı Z.K.’yi boş bir araziye çağırarak cinsel saldırıda bulundu. Z.K.’nin evin önünden ayrıldığını gören anne Ş.K. oğlu H.K.’yi ablasının arkasından yollayarak takip etmesini istedi. Çalılık alanda ablasının yanında çıplak halde A.Ç.’yi gören H.K.’nın eve gidip durumu annesine anlatması üzerine, A.Ç. hakkında 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli cinsel saldırı', yine başka bir komşusunu küçük yaştaki kızına “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 46 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. A.Ç., tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşma öncesinde Z.K.’nın kardeşi H.K.’nın tutuklu sanık A.Ç.’ye cezaevi aracı içinde saldırmaya teşebbüs etmesinden dolayı adliye önüne takviye polis ekibi istendi. Çevik kuvvet ve asayiş ekipleri sanık A.Ç. tekrar cezaevine götürülene kadar adliye önünde güvenlik önlemi aldı.

“Sen zihinsel engellisin, kimse sana inanmaz”

Duruşmada sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifade veren zihinsel engelli 24 yaşındaki Z.K., sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Bu adam bana 6 ay önce de cinsel tacizde bulundu. Evlerinin bahçesinde çalıştığını gördüğüm A.Ç.’ye kolay gelsin demek için yanına gittim. Biraz oturduktan sonra bahçeden çıkarken benim kolumdan tuttu ve kendine döndürerek öpmek istedi. Zorla bahçeden çıktım, o da arkamdan gülüyordu” dedi.

“Olsun yine amcan olurum…”

İlk cinsel tacizden 6 ay sonra tekrar aynı şeylere maruz kaldığını belirten Z.K. yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben evimizin önündeydim ve A.Ç.’yi gördüm. Bana çalılıkların oraya gel, bir şey konuşacağız dedi. Aklıma kötü bir şey getirmedim, benimle konuşmak istediğini düşünerek gittim. Oraya vardığımızda kolumdan tuttu ve çalılıkların arasında götürdü. Bana “senle yapalım mı” dedi. Ben ona “sen benim amcamsın, nasıl yaparız” dedim. Fakat A.Ç., “bir şey olmaz ben senin yine amcanım, yine komşunuzum” diyerek beni ikna etti. Sonra kendi pantolonunu ve benim pantolonumu çıkardı. O sırada kardeşim yanımıza geldi. Neler oluyor burada dedi. A.Ç. kardeşimi ikna etmeye çalıştı. Ben de o sırada kıyafetlerimi giyerek uzaklaştım.”

“Benim başka kadına ihtiyacım yok”

Duruşmada ifade veren sanık A.Ç. suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Ben evli ve 4 çocuk babası birisiyim. Z.K. benim komşumun kızı, aklımdan böyle bir şey geçmesi mümkün değil. Ben mahallede dolaşırken çalılıkların oradan sesler geldiğini duydum. Çalılıklara yaklaştığımda Z.K.’nın yanından 20-25 yaşlarında bir kişinin uzaklaştığını gördüm. Z.K. da pantolonunu giyiyordu ve üstü açıktı. Elinden tutarak kaçan kişinin kim olduğunu sordum. Birkaç dakika sonra da kardeşi geldi. Kardeşi durumu yanlış anladığı için ona izah etmeye çalıştım” şeklinde konuştu.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanık A.Ç.’nin tutukluluk halinin devamına, Z.K.’nın Temmuz ayından 6 ay önceye denk gelen eylem nedeniyle ve Temmuz ayında gerçekleşen eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu suçlara karşı kendisini ruhen ve bedenen savunma imkanı bulunup bulunmadığının belirlenmesi için adli tıp ilgili ihtisas dairesinden rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 26 Ocak 2017 tarihine erteledi.

Bülent Velioğlu