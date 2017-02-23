Diğer
Kategoriler

Zimmet davasında mahkeme başkanından sert sözler

Bolu’da, 200 büyükbaş hayvanı satarak parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla yargılanan kooperatif yöneticilerinin duruşmasında sinirlenen mahkeme başkanı, “15 yıllık hakimim, bugüne kadar yolsuzluk yapılmayan kooperatife rastlamadım” dedi.

Zimmet davasında mahkeme başkanından sert sözler

23 Şubat 2017 14:25

Bolu’nun Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzebey Köyü’nde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 10 yöneticisi hakkında, köy adına alınan 200 büyükbaş hayvanı satarak parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘zimmet’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan kooperatif yöneticisi 10 kişiden Selahattin Demirtaş ve diğer sanık avukatları hazır bulundu.

“Zorla Mı kooperatif kurduruyorlar"

Duruşmada savunma yapması istenen Selahattin Demirtaş, “efendim biz köylüyüz” dedikten sonra mahkeme başkanı araya girerek, “15 yıllık hakimim yolsuzluk yapılmayan kooperatif görmedim. Her gelen biz köylüyüz, cahiliz diyor. Bu işleri bilmiyorsanız kurmayın. Size zorla mı kooperatif kurduruyorlar” diyerek, zimmet suçunu işlediği belirlenen İhsan Düzgün, Ahmet Çiçek, Dursun Sirkeli ve Kamil Yılmaz’a 5’er yıl hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar, Selahattin Demirtaş, Ömerul Faruk Uysal, Şakir Özcan, Kamil Can Yaman, Nurettin Aracı ve Mustafa İpek hakkında ise beraat kararı verildi.

Faruk Çidem

Etiketler: kooperatif, mahkeme başkanı, Zimmet davası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!