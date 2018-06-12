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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 muvazzaf asker gözaltında

Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 muvazzaf asker gözaltında
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 muvazzaf asker gözaltında - Foto Galeri

12 Haziran 2018 11:57

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Zonguldak merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İzmir, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Hakkari, Kırıkkale, Diyarbakır illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı. 

Şüphelilerin "Ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemi kullanarak haberleştikleri iddia edilirken, gözaltına alınan şüpheliler Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

Onur Altındağ
 

 

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