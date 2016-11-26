TSK'nın Suriye'de bir süre önce başlattığı Fırat Kalkan operasyonunda gece saatlerinde askerlere yönelik saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 25 yaşındaki Zonguldaklı Piyade Uzman Çavuş Kader Acar şehit düştü. 3 asker de yaralandı. 20. Zırhlı Tugay Komutan Yrd. Mekanize Piyade Taburu emrinde görevli olduğu öğrenilen şehit askerin naaşı gece saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.

Acı haber ablaya verildi

Şehidin acı haberi ise Kdz. Ereğli ilçesindeki ablası Yasemin Kiremitçi'ye gece saat 03.00'te verildi. Şehidin annesi ve babası Şadiye ve Nimet Acar'ın bir süre önce vefat ettiği öğrenildi. Kdz. Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Bülent Oral, Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğul ve Kdz. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Tufan gece saatlerinde şehidin ablasına acı haberi verdi. Acı haberle yıkılan abla Yasemin Kiremitçi'nin evine Türk Bayrağı asıldı. Gaziantep'te yapılacak olan törenin ardından Zonguldak'a gönderilecek olan şehidin naaşı için ikindi namazının ardından Kdz. Ereğli Bozhane Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Şehidin cenazesi ise ailesinin isteği üzerine Cemaller köyünde defnedilecek.

Vedat Kılıç

