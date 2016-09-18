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Zonguldaklı şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Yakademirciler köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldaklı şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

18 Eylül 2016 17:57
Zonguldaklı şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Hakkari'nin Soğuksu köyü mevkiinde “Şehit Piyade Uzman Çavuş Yavuz Mete Operasyonu” kapsamında PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu. Şehidin naaşı öğle saatlerinde memleketi Zonguldak'a getirildi. Zonguldak Havalimanı’nda şehidi ailesi ve yakınları ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, AK Parti Milletvekili Özcan Ulupınar, CHP Milletvekili Şerafettin Turpçu, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, CHP İl Başkanı Ahmet Altun, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşınırken, ailesi güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Kabaklıoğlu için ikindi namazı sonrası Çaycuma Belediyesi’ne ait pazar yerinde tören düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı. Şehidin cenaze namazını ise Zonguldak İl Müftüsü Mürsel Öztürk kıldırdı. Cenaze törenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Zonguldak Valisi Ali Kaban, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Haluk Selvi, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Sacit Olcay Kabaklıoğlu’nun şehit düştüğü yerde oğlunun askerlik yaptığını ifade eden Adnan Özcan ise, Türk bayrağına sarılı bir şekilde cenaze törenine katıldı. Elinde oğluna verilen takdir plaketi de bulunan Özcan, “Allah bunları kahretsin. Benim iki oğlum şuan askerde, her şey vatan için. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk devletini, Türk halkını ayakta tutandır” dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi. Şehit Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu'nun naaşı, defnedilmek üzere Yakademirciler köyüne götürüldü. 

Emrah Yıldız - Sertaç Özdemir

Etiketler: Zonguldaklı şehit uzman çavuş


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