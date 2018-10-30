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Zonguldak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi

Zonguldak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi
Zonguldak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi

Zonguldak merkeze bağlı Taşçılar Köyünde ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu Belediyesi sabah saatlerinde soba gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak merkeze bağlı Taşçılar Köyünde 2 kişi sobadan zehirlendi. Taşçalı Köyünde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve karı koca olduğu öğrenilen Dursun Akalın (60) ve Habbe Akalın (57) 112 Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu Beldesinde soba gazından zehirlenen Didem Y., (32), Azra Y,(8) ve Cumhur Y., (12) tedavi altına alındı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Zonguldak merkeze bağlı Taşçılar Köyünde ve Kilimli ilçesine bağlı Muslu Beldesinde meydana gelen karabonmonoksit zehirlenmesinde tedavi altına alınan 2'si çocuk 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Sertaç Özdemir - Onur Altındağ
 

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