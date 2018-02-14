Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca geçen 10 Şubat’ta Elazığ ve İstanbul’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemle eşliğinde Devrek adliyesine getirilen aralarında emekli astsubay başçavuş A.K.’nin yanı sıra infaz koruma memurlarının da bulunduğu toplam 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Emekli astsubay başçavuş A.K.’nin yanı sıra O.O., M.A:, P.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol yöntemiyle serbest bırakıldı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Ocak tarihinde Zonguldak’ın Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Kozlu ilçeleri ile İstanbul'da 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında muhtar ve belde belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu maddeler ve 20 bin lira ele geçirilmişti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesine sevk edilen 287 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 15'i ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.