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Zorlu maç Beşiktaş’ın!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 6. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Darüşşafaka Doğuş’u 77-75 mağlup etti.

Zorlu maç Beşiktaşın!

12 Kasım 2016 23:04

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında çekişmeli geçen maçta Darüşşafaka Doğuş’u 77-75 mağlup ederek, ligdeki 5. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Doğuş ise 3. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 28 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan’dan Vladimir Stimac oldu.

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Serhat Büker xx

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson x 3, Roll xx 12, Weems xx 11, Clark x 6, Stimac xxx 28, Strawberry xx 12, Kenan Sipahi x, Sertaç Şanlı xx 2, Şafak Edge xx 3, Erkan Veyseloğlu x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin xx 12, Clyburn xx 11, Wanamaker xx 10, Moerman xx 11, Semih Erden x 4, Furkan Aldemir x 5, Birkan Batuk xx 7, Bertans xxx 11, Anderson x, Oğuz Savaş x 2, Metin Türen x 2

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 20-24 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

Devre: 42-42

3. Periyot: 60-59 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

5 faulle çıkan: Furkan Aldemir (Darüşşafaka Doğuş)

Etiketler: Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi


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