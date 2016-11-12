Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında çekişmeli geçen maçta Darüşşafaka Doğuş’u 77-75 mağlup ederek, ligdeki 5. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Doğuş ise 3. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 28 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan’dan Vladimir Stimac oldu.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Serhat Büker xx
Beşiktaş Sompo Japan: Thompson x 3, Roll xx 12, Weems xx 11, Clark x 6, Stimac xxx 28, Strawberry xx 12, Kenan Sipahi x, Sertaç Şanlı xx 2, Şafak Edge xx 3, Erkan Veyseloğlu x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin xx 12, Clyburn xx 11, Wanamaker xx 10, Moerman xx 11, Semih Erden x 4, Furkan Aldemir x 5, Birkan Batuk xx 7, Bertans xxx 11, Anderson x, Oğuz Savaş x 2, Metin Türen x 2
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 20-24 (Darüşşafaka Doğuş lehine)
Devre: 42-42
3. Periyot: 60-59 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
5 faulle çıkan: Furkan Aldemir (Darüşşafaka Doğuş)