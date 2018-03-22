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Zuhal Olcay'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 10 ay hapis cezası | Zuhal Olcay Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki Zuhal Olcay Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? İşte merak edilenler...

Zuhal Olcaya Cumhurbaşkanına hakaretten 10 ay hapis cezası | Zuhal Olcay Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında karar açıklandı! - Foto Galeri

22 Mart 2018 12:09

Sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, Olcay’ın daha önce de “kamu görevlisine hakaret” suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına hükümlü olduğu gerekçesiyle cezayı ertelemedi. Peki Zuhal Olcay kimdir? Verdiği ifadede hakaret ettiğinin arkasında duran Zuhal Olcay aslen nerelidir ve kaç yaşındadır? 

Sanatçı Zuhal Olcay’ın 5 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığı iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. 

Anadolu 46’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Zuhal Olcay katılmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları salonda hazır bulundu. 

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanının avukatı, “Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir” dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Zuhal Olcay’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Ardından cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme sanığın 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 

Öte yandan mahkeme, sanık Zuhal Olcay’ın daha önce de “kamu görevlisine hakaret” suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasından hükümlü olduğu gerekçesiyle bu cezayı ertelemedi.

İddianameden 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişinin, Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını ilettiği belirtilmişti. 

İddianamede, Olcay’ın mekandaki görüntülerinin incelendiği ve Zuhal Olcay’ın, "Boş vermişim dünyayı" isimli şarkıyı müziğe uyumlu şekilde "Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya" şeklinde uyarladığı, bir yandan şarkı söylerken bir yandan da eliyle işaret yaparak izleyici kitlesine gösterdiği kaydedilmişti. 

Zuhal Olcay'ın, toplumca hakaret sayılabilecek bu hareketi tekrarladığının belirtildiği iddianamede, Olcay'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.  

ZUHAL OLCAY KİMDİR?

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zuhal Olcay 1983 senesinden beri bir çok tv yapımlarında rol almış, ilk oyunculuk dizi oyunculuk deneyimini Sönmüş Ocak ile gerçekleştirmiş ardından Parmak Damgası ile tanınmayı başarmıştır. Daha sonra ödülden ödüle koşan usta sanatçı Zuhal Olcay hem tiyatro, oyunculuk hemde albümleri ile yıllardır müzik severlerin gönüllerini fethetmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü’nden mezun olmuştur.

Annesi ev hanımı babası ise berber Cevat İsanç’tır. 1976 ve 1979 yılları arasında Selçuk Yöntem, 1980 ve 1987 yılları arası Zafer Olcay, 1992 ve 2004 yılları arasında ise Haluk Bilginer ile evlilikler gerçekleştiren Zuhal Olcay’ın Ceren isminde bir kızı vardır. Zuhal Olcay İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. 

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