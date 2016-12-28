Dünya evine girecek olan Zahra & Erkan çiftinin kına gecesi canlı yayında yapıldı. Türk örf ve adetlerine göre yapılan kına gecesinde söylenen türküyle Zahra, gözyaşlarını tutamayarak ağladı. Zahra’nın kınasını yakan Zuhal Topal; “Kendi kına gecemde beni ağlatmak için nasıl uğraştılar, ağlamadım. Seninkinde ağladım” sözleriyle bir itirafta da bulundu.

Zahra’nın duvağını açmak üzere stüdyoya gelen Erkan; “İş ciddiye bindi, yarın sizlerin huzurunda evleniyoruz. Böyle bir eşim olacağı için çok mutluyum. Yarın için biz de Zuhal Hanım’a büyü bir sürpriz hazırlıyoruz” sözleriyle izleyenleri daha da meraklandırdı.

