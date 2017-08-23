Zula’da çifte bayram

Üsküdar haritasında bulunan 15 Temmuz Şehitleri Köprüsüne Türk Bayrağı ve 30 Ağustos temalı bayrak asılacak olan Zula’da yine sevilen haritalarda günün anlam ve önemine ait bayram görselleri yer alacak. 30 Ağustos’ta oyunun en iyi silahlarından biri olan yerli yapım piyade tüfeği, MPT-76'ya Türk Bayrağı deseni hediye edilecek. Zula oynayanlar Zafer Bayramı coşkusunu havai fişeklerle kutlayacak.

Çifte bayram yaşayacak olan Zula oyuncuları Kurban Bayramı’nı her gün birbirinden özel hediyelerle kutlayacak. Bayram fişeği, bayram füzesi ile Zula sokakları şenlenecek. Zula ekibi bayrama özel geliştirdiği “Kavurma” adlı ürünü oyuna giren tüm oyunculara hediye edecek. Kavurma, %5 zırh ve %10 hızlı silah değiştirme desteği sağlayacak.

Dünyada 5 milyondan fazla oyuncusu olan Zula, www.zulaoyun.com adresinden ücretsiz indirilebilir.