Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ kanattan Regattin’in serbest atışında arka direkte topa iyi yükselen Lawal’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
17. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kone’nin yerden şutu yandan dışarı gitti.
25. dakikada Vrsajevic, ceza sahası içinde Marco Schönbachler'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada Cavusevic’in penaltı atışında kaleci Karcemarskas topu çeldi. Ardından Musa Çağıran topu kornere gönderdi.
45. dakikada ceza yayına kadar sokulan Marco Schönbachler’in şutunda Aykut Demir’e de çarpan top ağlara gitti. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada sağ kanattan Buff’un ortasında arka direkte Rodriguez’in şutu üstten dışarı çıktı.
73. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Umar’ın pasında penaltı noktası üzerinde Adam Maher’in şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 1-1
79. dakikada sol kanattan Winter’in ortasında altı pas noktasında Cavusevic’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Letzigrund
Hakemler: Aleksey Eskov xx, Dmitriy Mosyakin xx, Igor Demeshko xx
Zürich: Andris Vanins xx, Cedric Brunner xx, Alain Nef xx, Ivan Kecojevic xx, Kay Voser xx, Burim Kukeli xx, Marco Schönbachler xxx (Winter dk. 70 x), Olivier Buff xx (Yapi dk. 88 ?), Sangone Sarr xx, Moussa Kone xxx (Rodriguez dk. 55 xx), Dzengis Cavusevic xxx
Yedekler: Favre, Alesevic, Chiumiento, Marchesano
Teknik Direktör: Ulrich Forte
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Tiago Pinto xx, Numan Çürüksu xx, Avdija Vrsajevic xx, Aykut Demir x, Dzon Delarge xx (Aminu Umar dk. 67 x), Badou Ndiaye xx, Adrien Regattin xx, Raheem Lawal xx, Musa Çağıran xx (Adam Maher dk. 61 x), Raul Rusescu xx (Diabate dk. 72 x)
Yedekler: Hakan Arıkan, Vaclav Prochazka, Mehmet Güven, Erdal Kılıçaslan
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Marco Schönbachler (dk. 45), Cavusevic (dk. 79) (Zürich), Adam Maher (dk. 73) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Marco Schönbachler (Zürich), Musa Çağıran (Osmanlıspor)