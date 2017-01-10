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10 Ocak 2017 14:00

2800 rakımda mahsur kalan at kurtarıldı

2800 rakımda mahsur kalan at kurtarıldı

10 Ocak 2017 14:00

Hakkari’nin Durankaya beldesi zirvesinde 2 metre karda mahsur kalan bir at, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Hakkari’ye 20 kilometre mesafede bulunan ve geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Durankaya beldesinde, sonbahar aylarından beridir kayıp olan birçok attan haber alınamadığı belirtildi. Kayıp atlardan bir tanesi, köylüler tarafından 2800 rakımlı Durankaya beldesi Bınmizit zirvesinde bulundu. Kara saplanan ve burada ayrılamayan at, belde sakinlerinin yardımı ile kurtarıldı.
Kurt saldırısı sonucu sağ ayağında yara bulunan at, beldeye ulaştırıldı. Henüz kime ait olduğu öğrenilemeyen atın tedavisi sürerken, kayıp diğer atların bulunması içinde belde sakinlerinin 2800 rakımda arama çalışmaları devam ediyor.



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