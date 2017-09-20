3 yıldır bitmeyen karayolu

Hakkari kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesi yolu ile Geçitli, Kavaklı, Işıklı, Kaval, Pınarca ve Elmacık köylerinin ulaşımının sağladığı 35 kilometrelik karayolunda 3 yıl önce yol genişletme ve asfaltlama çalışması başlatıldı. Yüklenici bir firma tarafından yapımı devam eden karayolunda sulama yapılmaması sürücülere ve köy halkına zor anlar yaşatıyor.

Günde yüzlerce aracın geçtiği karayolunda yükselen toz bulutu nedeniyle camlarını açamadıkları için araçta havasız kaldıklarını belirten sürücüler, firmanın yolu sulamadığını öne sürerek tepki gösterdi.

Köy sakinlerinden Tarık Korkmaz ise, “Köyümüz 12 muhtarlık ve 38 mezradan oluşuyor. Köy yolunda 3 yıl önce genişletme çalışmaları başlatıldı. Maalesef ki bir türlü altyapı ve asfalt çalışmaları bitmedi. Günde yüzlerce araç bu yoldan geçiyor. Kent merkezine her gidiş gelişimizde araba camlarını açamıyoruz. Sıcaklardan dolayı da araçlarımızda havasızlıktan boğuluyoruz. Yüklenici firmanın en azından saat başı yolu sulaması gerekiyor. Ama firma yolu sulamıyor. Köy içerisinde de yollarımız kazılmış. Her aracın geçişi köyü toz bulutu içinde bırakıyor. Yol üstünde bulunan evler hava almak için bile cam ve kapılarını açamaz duruma geldi. Kapılarını açan köylünün evi tamamen toza batıyor. Yoldan yükselen tozlar nedeniyle köylünün ektiği bağ ve bahçeler kullanılamaz duruma geldi. Yetkililerden 3 yıldır bitmek bilmeyen bu yol yapım çalışmalarını denetlemeleri istiyoruz" diye konuştu.

Karayolu yetkilileri ise, bir kaç ay önce ihaleyi yeni bir firmanın aldığını belirterek, “İhale, aralık ayı sonuna kadar bitecek. Durankaya ve Geçitli yolunda oluşan toz bulutuna sulama yapılırsa, döşeme tamamen bozuluyor. Yol genişletme çalışmaları bitti. Şu an ekipler Geçitli askeri bölgezinden başlayarak asfalt dökmeye başladı” dedi.