Arslanköy kadın tiyatro topluluğu Hakkari’de sahne aldı

Hakkari Kadın Girişimciler Derneği organizatörlüğünde Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen "Yün bebek” adlı film gösterimine ve Arslanköy kadın tiyatro topluluğunun sahne aldığı “Baba ben geldim” adlı tiyatro gösterisine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin, kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Arslanköy kadın tiyatro topluluğunun “Baba ben geldim” adlı tiyatro oyunu Hakkari’de büyük bir beğeni ile izlendi. Program sonunda konuşan Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin, emeği geçen Hakkari Valiliği, Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, Hakkari Barosu, Hatso ve herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, kadına yönelik şiddetle mücadele günü etkinlikleri kapsamında "Yün bebek" filmi ve "Baba ben geldim” adlı oyunlarını Hakkari’de sahneledikleri için kendilerine teşekkür etti. Kadına yönelik şiddete de değinen Vali Toprak, her şeyi anlaşarak hal edilmesi gerektiğini belirterek, kardın şiddetine gerek olmadığını söyledi.

Program sonunda Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Yün bebek” filmi yönetmeni ve yazarı Ümmiye Koçak Arslanköy kadın tiyatro topluluğu ekibine plaket vererek kutladı.

Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin de etkinliğe olan katkılarından dolayı Vali Eşi Dr. Funda Toprak’a plaket takdim etti.