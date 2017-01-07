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07 Ocak 2017 16:16

Aydın Aydın’ın "Nebeje Eve Dine" klibi çıktı

Aydın Aydın’ın

07 Ocak 2017 16:16

Hakkarili ünlü türkücü Aydın Aydın’ın Türkçe altyazılı "Nebeje Eve Dine" adlı klibi çıktı.
Çektiği ilginç kliplerle dikkatleri üzerine çeken türkücü Aydın Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Türkiye genelinde ‘Doları TL’ye çevir’ kampanyasına kendi köyü olan Hakkari’nin Bağışlı Köyünde TL’ye destek vermişti. Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın, üzerindeki TL kostümü ve başındaki TL tacı ile köydeki akrabalarına da TL’den taç yaptırmıştı. "Başımızın tacı TL, doları bozduralım hele, duyan duymayana desin, hadi Türkiye el ele, hadi Türkiyem TL’ye" adlı türküyü seslendiren Aydın, daha sonrada çanta dolusu dolarları Zap Suyuna boşaltmıştı.
Ünlü türkücü Aydın Aydın’ın geçen yıl İstanbul Armutköy’deki Balaban Terkos Gölü çevresinde çektiği "Nebeje Eve Dine" adlı türkünün Türkçe alt yazılı klibi çıktı.
Bugün değişik TV kanallarında ve sosyal medyada çıkan klip, izleyenleri tarafından büyük ilgi görüyor.



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