Aydın’dan Hakkari’ye öğretmen gelin

Yaklaşık 4 yıldır Selahaddin Eyyubi İlkokulunda okulöncesi öğretmenliği yapan Aydınlı Gülşah Şahan, aynı okuldan müdür olan Hakkarili Servet Tek ile tanıştı. Arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırılan çift için Hakkari’de görkemli bir düğün töreni yapıldı. Merzan Mahallesi’nde Gülşah ve Servet çifti için yapılan düğün törenine kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, eğitimci arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler canlı müzik eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendiler. Aydın’da gelen davetliler ile Hakkari’deki davetliler kol kola girerek Hakkari ve Aydın yöresine ait oyunları en güzel şekilde sergilediler.

Birlik ve beraberliğin en güzel şekilde sergilendiği düğün töreni, gece geç saatlere kadar devam etti.

Tek ailesi ise, bu mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ettiler.