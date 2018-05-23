Bakan Albayrak Hakkari’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çukurca’da çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanına geldi. Bakan Albayrak’ı havalimanında Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epçim, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Naci Bilici, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve kurum amirleri karşıladı.

Buradan çiçeklerle karşılanan Bakan Albayrak, herhangi bir açıklama yapmadan helikopterle Çukurca’ya gitti.