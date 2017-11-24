Beldedeki öğrenciler ilk defa polisle tanıştı

Hakkari İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu’nun İstanbul’daki iş adamlarıyla yaptığı görüşmenin ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne öğrencilere dağıtılmak üzere bot gönderildi. Bunun üzerine Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Vedat İşleyen, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Büro Amiri Halil İbrahim Avşar ve beraberindeki polis memurları, kent merkezinden 15 kilometre mesafede bulunan 12 derslik ve 230 öğrencisi olan Durankaya Yatalı Bölge Okulunu ziyaret ettiler. Burada öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan polisler, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet ettiler.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Büro Amiri Komiser Halil İbrahim Avşar’ın ‘Bizi tanıyor musunuz?’ sorusuna öğrenciler hep bir ağızdan ‘evet, asker’ dediler. "Hiç beldenizde veya okulunuzda polis gördünüz mü" sorusuna ise öğrenciler "Polis ağabeyleri sadece Hakkari merkezde gördük" cevabı verdiler. Öğrencilerle yakında ilgilenen ve onları öperek kucaklayan Komiser Avşar’ın "polis olmak isteyen var mı" sorusuna ise öğrenciler ellerini kaldırarak polis olmak istediklerini söylediler.

İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu’nun selamlarını öğrencilere ileten Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Büro Amiri Komiser Halil İbrahim Avşar, daha sonra Toplum Destekli Şube Müdürü Vedat İşleyen, Durankaya Yatılı Bölge Okulu Müdürü Celalettin Gür ile birlikte öğrencilere bot dağıttı.

Durankaya Cumhuriyet İlkokulunu da ziyaret ederek buradaki öğrencilere kek ve meyve suyu dağıtan polisler, onlarla bir süre sohbet ettiler.

Cuma namazını belde halkı ile birlikte kılan polisler, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin’i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Başkan Keskin, ilk defa beldelerine polis ekiplerinin gelerek öğrencilere eğitim desteği ve ayakkabı yardımında bulunduğunu belirterek, Toplum Destekli Şube Müdürü ve beraberindeki ekibine teşekkür etti.

İlk defa karşılarında polis gördüklerini söyleyen beldedeki öğrenciler ise kendilerine büyük jest yaparak kışlık ayakkabı, kırtasiye malzemesi, kek ve meyve suyu dağıtan polislere teşekkür ettiler.