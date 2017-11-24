CHP milletvekilleri kongre için Hakkari’ye geldi

Hakkari’ye gelen Muharrem İnce ve beraberindeki Eren Erdem, Sezgin Tanrıkulu ve Mehmet Tüm, CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve partililer tarafından karşılandı. Yalova Milletvekili Muharrem İnce başkanlığındaki İstanbul milletvekilleri Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu ile Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, beraberindeki partililerle çarşı esnafını ziyaret ederek, yolda geçenlerle de tek tek el sıkıştı.

Milletvekillerinin yarın saat 10.00’da yapılacak olan CHP Hakkari İl Başkanlığı kongresine katılacağı belirtildi.