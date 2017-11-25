CHP’li Karahanlı güven tazeledi

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda yapılan CHP İl Başkanlığı kongresine CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul milletvekilleri Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu ile Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve partililer katıldı. Divan başkanlığını CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in yaptığı kongrede konuşan CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı, görevi devraldıklarından 300 üyenin bulunduğunu, şu anda ise 2 bin 500 üyelerinin olduğunu söyledi. Hakkari’nin il olarak kalmasını da isteyen Karahanlı, “Hakkari’nin ilçe statüsüne alınması söylemleri yüzünden zor günler yaşıyoruz. Esnafımız çok mağdur durumda ve morali bozuk. Gençlerimiz işsiz, insanlarımız perişan bir durumdadır. İl statüsü Ulu Önder Mustafa Kemal tarafından Hakkari’ye verilmiştir. Bizler kadim kent Hakkari olarak il kalmak istiyoruz” dedi.

Bayrakla kimsenin sorunu olmadığını da ifade eden Karahanlı, “Genel Başkanımız, 81 il başkanı toplantısını en kısa sürede Hakkari’de gerçekleştirecektir, müjdesini veriyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Aytekin Karahanlı yeniden CHP Hakkari İl Başkanlığına getirildi