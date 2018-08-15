Çukurca’da 142 konutun temeli atıldı

Çukurca ilçesi 22 Evler Mahallesi’nde yapılacak konutların temel atma törenine İlçe Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Kaymakam Temel Ayca, "Memurlarımız buraya tayin oluyor, ama ev bulamadıkları için ailelerini getiremiyorlar. Ben de bu güzel ilçeye atandıktan sonra en önemli sorun üzerinde durmaya başladık. Konut projemiz için çalışmalara başladık. Yer bulma konusunda sıkıntılı bir yer, ama şükür çok güzel bir yerde yaklaşık 32 dönümlük arazi oluşturduk. Bu arazinin önemli bir kısmı spor kompleksi olacak. Spor kompleksinde futbol sahası, atletizm pisti, tenis kordu, voleybol, çocuk oyun grupları yer alacak. İlgili firma tarafından burada 42 adet 1+1, 28 adet 2+1 ve 72 adet 3+1 konutun temelini atıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından konutların temeli dualar eşliğinde atıldı.