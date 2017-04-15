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15 Nisan 2017 09:57

Debisi yükselen Zap Suyu birçok köprüyü yerinden söktü

Hakkari’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Zap Suyu Üzümcü köyünde iki asma köprüyü yerinden söktü.

Debisi yükselen Zap Suyu birçok köprüyü yerinden söktü

15 Nisan 2017 09:57


Hakkari-Çukurca karayolu boyunca devam eden Zap Vadisi’nin yüksek kesimlerinde eriyen karlar ile bir süredir etkisini artırarak devam eden sağanak yağışlar, Zap Suyu’nun debisinin yükselmesine neden oldu. Zap Vadisi’nde bulunan Depin bölgesindeki özel bir firmaya ait sıcak asfalt şantiyesi sular altında kalırken yaz aylarında vatandaşların piknik yapmaları için dere boylarına kurulan çardaklar da sel suları altında kalarak maddi hasarlara neden oldu.


Çevredeki onlarca vadiden inen sularla debisi yükselen Zap Suyu, kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde iki asma köprüyü de yerinden söktü. Yağmurlu havada arkadaşlarıyla Zap Vadisi’nde gezintiye çıkan genç iş adamı Salih Duman, sağanak yağışlarla birlikte suyun debisinin 6 metre yükseldiğini belirterek bu anı görmek için vadiye indiklerini söyledi. Duman, "Arkadaşlarla Hakkari’nin en eski köprü taşını görmeye geldik. Bu taşa köprü boynuzu deriz. Bu köprü şuan yıkılmış ve kullanılmıyor. Bu eski köprü taşının bir de tarihi hikayesi vardır. Büyüklerimiz bu köprü için derdi ki; Eğer Zap Suyu köprü boynuzunun ayağını aşarak dereceye gelirse vadiye inmeyin tehlikelidir. Ve bugün bunu canlı olarak görmekteyiz. Buradan tüm vatandaşlarımıza ve özellikle sürücü kardeşlerimize dikkatli olmaları çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.


Umut Taş isimli vatandaş ise, Zap Vadisi boyunca debisi gittikçe artan suyunun Üzümcü köyünde 2 asma köprüyü yerinden söktüğünü söyledi. Taş, "Her yıl bahar aylarında Zap Suyu’nun debisi yükseliyor. Bu nedenle asma köprüler sürekli devriliyor. Şuan karşı tarafta kalan vatandaşlar mahsur kalmış durumda. Yetkililerden bu köprüler için kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.


Üzümcü köyü sakinleri ise, karşı köylerle ulaşımlarını sağladıkları iki köprünün Zap Suyu’nun yükselmesiyle yıkıldığını ifade ederek, yetkililerden acil çözüm beklediklerini söyledi.




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