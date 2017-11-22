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22 Kasım 2017 15:57

"Gezici Kütüphane ile Hakkari Okuyor” projesi

Hakkari İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce başlatılan "Gezici Kütüphane ile Hakkari Okuyor" projesi kapsamında Yüksekova’nın köylerindeki çocuklara bağışlandı.


22 Kasım 2017 15:57


Kırsalda kitap sıkıntısı çeken öğrenciler, "Gezici Kütüphane ile Hakkari Okuyor” projesi kapsamında Türkiye’nin birçok yerinde bağışlanan kitaplara kavuştular. Hakkari İl Halk Kütüphanesi Müdürü Yüksel Polat, Yüksekova’da köy okullarını gezici kütüphane ile gezerek kitap dağıttıklarını söyledi. Polat, “Gezici kütüphane ile birlikte ilçeye bağlı Vezirli Köyü İlk ve Ortaokulunun kütüphanesine kitap bağışında bulunduk. Amacımız köy okullarının kitaplara kavuşturulması ve buradaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Çocukların merkeze ulaşma olanağı yok. Daha önce bir köy okuluna yaptığımız bağışla sesimizi duyurduk ve bize Türkiye’nin her yerinden kitap bağışı yapıldı. Biz de şimdi gelen bağışları tekrar köy ve ilçeleri gezerek okullara bağışlıyoruz. Bundan sonraki amacımız, köy köy gezerek çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak. Vezirli köyüne 400 kitap getirdik. İngilizce kitapları, dergiler, dünya klasikleri, çocuk klasikleri, birinci sınıflara yönelik çocuk seti ve İngilizce kitaplarımız var. Amaç, buradaki kütüphaneyi zenginleştirip, çocukların bütün kitapları okumasını sağlamaktır. Bağışta bulunan herkese teşekkür ediyoruz ve yeni bağışları da bekliyoruz” dedi.




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