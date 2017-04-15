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15 Nisan 2017 11:42

Göçmen kuşlar Hakkari üzerinde güneye göç etti

Hakkari Medrese Mahallesi Kızıl Türbe mezarlığında değişik türdeki göçmen kuşların heyecanı yaşandı.

Göçmen kuşlar Hakkari üzerinde güneye göç etti

15 Nisan 2017 11:42


Hakkari değişik bölgelerinde çok nadiren görünen değişik kuş türleri bu defa Hakkari’nin Kızıl Türbe Mezarlığındaki ağaçlık alanda göründü. Hakkarili ünlü dağcı ve doğa fotoğrafçısı ve Reşko Doğa Sporları Kültür Derneği üyesi Esat Kılıç, sıcak bölgelere göç etmek üzere Hakkari’de görünen değişik kuş türlerini görüntüledi. Birçok kuş çeşidinin Hakkari ve çevresinde görünmesinin gayet normal olduğunu belirten Kılıç, kış aylarında buralardan göçen kuşların Nisan aylarından itibaren geri dönüş yaptıklarını söyledi. Kılıç, ”Hakkari dağları ve göletleri ile ideal bir doğa harikasına sahiptir. Her yıl değişik göçmen kuşları göletlere dadanır. Bölgemizde Sarı Kuyruksallayan, Matacilla, Flava, Feldegg, Leylek, Ciconia, Karabaş, Martı, Chronicocephalus, Ridibundus, Kızılbacak, Tringa, Totanus, Kız Kuşu, Vanellus, Vanellus Akça Cılıbıt, Charadrius, Alexandrinus, Gökkuzgun, Coracias, Garrulus, Sığırcık ve değişik kuş türleri bulunmaktadır. Medrese Mahallesi Kızıl Kümbet Mezarlığına ise birçok kuş çeşidi göründü ve bu ilde heyecana neden oldu. Bunlar göçmen kuşlar her yıl Mart ayı sonuna doğru gelirler. Bu yıl havalardan dolayı Nisan ayı ortasında geldiler. Bunların dışında bir çeşit daha var 10 gün önce onlar gelip gittiler her yıl geldikleri konakladıkları yer Medrese Mahallesindeki Kızıl türbe mezarlığıdır. Havalar soğuyunca sonbaharda gelip güneye gidiyorlar. Büyük ihtimal bunlar Van gölüne gidiyorlar” dedi.




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