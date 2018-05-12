Gönüllü öğretmenler Hakkari’de eğitim verdi

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim programına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Gür, İGEDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Mehmet Esat Demirci, İGEDER İl Temsilcisi Oktay Kızılkaya ve öğretmenler katıldı. 120 okul yöneticisi ve öğretmenin katıldığı programda İGEDER Yönetim Kurulu üyesi Enver Günaydın, ana okul öğretmenlerine ‘Akıl ve Zeka Oyunları’, Nurullah Yalçın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine ‘Etkinliklerle Değerler Eğitimi’ ve İbrahim Altun da edebiyat ve Türkçe öğretmenleri için “İletişimde Beden Dili” atölye çalışmaları eğitimini verdi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Gür, programda yaptığı konuşmada:’’ İGEDER ile işbirliği halinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen akademi faaliyetlerini desteklediklerini ifade ederek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

İGEDER Genel sekreteri Mehmet Esat Demirci ise, Derneğin 2006 yılından 12 gönüllü öğretmenin bir araya gelerek öğretmenlerin mesleki, kişisel ve sosyal alanda kendilerine katkıda bulunmak için kurulmuş öğretmen akademik eğitim modeli olduğunu söyledi. Demirci,” Yaptığımız çalışmalar bir kısmı farkındalık çalışmaları ve motivasyon çalışmaları oluyor. Öğretmenlerimiz sınıflarına girdikleri zaman öğrencilerinin her birisine dokunmalarını amaçlıyoruz. Yapmış olduğumuz en büyük çalışmalardan birisi, öğretmen akademi adını vermiş olduğumuz çalışma. Türkiye’nin yaklaşık 40 ilinden 70 formatör eğitimcimizle birlikte bu işlemelerin hepsini hafta sonundan bakanlık ile yaptığımız protokol çerçevesinden yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin öğretmenimizle atölye çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdik” dedi.

Program, eğitimini alan katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son buldu.