Hakkari genelinde kaçakçılık operasyonu

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 3-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 230 paket sigara, 18 kilogram çay, 655 litre akaryakıt, 38 şişe alkollü içki, 30 adet cinsel gücü arttırıcı madde ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.