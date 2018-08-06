Hakkari ‘Hakapad’ altın aşçı heykeli ödülü

Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’ne katılan Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği (Hakapad) altın aşçı heykeli verildi.

Bolu’nun Mengen ilçesinde 4-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan ve 70 ilin katıldığı festivale 10 aşçı ile Hakkari standı damgasını vurdu. Yaklaşık 30 bin kişini katıldığı festivalde aşçılar ve kadınlar arasında yöresel yemek yarışmaları yapıldı. Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği üyeleri tarafından festivalde yaklaşık bin kişilik yöresel ’doğaba’ ve ’bürüş’ çorbası ikram edildi. Hakkap Başkanı Necmettin Kurt, 70 il içerisinde en çok Hakkari standın ilgi gördüğünü söyledi. Kurt, ”Festival boyunca yaklaşık bin kişiye yöresel ’doğaba’ ve ’bürüş’ çorbası ikram ettik. Bayan aşçılarımızın giydiği yöresel kıyafetler ve yöresel kilim halılar olarak 70 il arasında hem yöresel yemekleri hem de kıyafetleri bazında büyük ilgi gördü. Desteklerinden dolayı Hakkari valimize teşekkür ediyoruz. Hakkari adına 10 aşçı katıldık ve Hakkari adına başarı paketi ve atın aşçı heykeli aldık. Bu altın heykeli Hakkari adına almanın mutluluğunu yaşadık” dedi.