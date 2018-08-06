Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 09:35

Hakkari ‘Hakapad’ altın aşçı heykeli ödülü

Bolu’nun Mengen ilçesinde, 2 gün süren ’33.

Hakkari ‘Hakapad’ altın aşçı heykeli ödülü

06 Ağustos 2018 09:35

Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’ne katılan Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği (Hakapad) altın aşçı heykeli verildi.


Bolu’nun Mengen ilçesinde 4-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan ve 70 ilin katıldığı festivale 10 aşçı ile Hakkari standı damgasını vurdu. Yaklaşık 30 bin kişini katıldığı festivalde aşçılar ve kadınlar arasında yöresel yemek yarışmaları yapıldı. Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği üyeleri tarafından festivalde yaklaşık bin kişilik yöresel ’doğaba’ ve ’bürüş’ çorbası ikram edildi. Hakkap Başkanı Necmettin Kurt, 70 il içerisinde en çok Hakkari standın ilgi gördüğünü söyledi. Kurt, ”Festival boyunca yaklaşık bin kişiye yöresel ’doğaba’ ve ’bürüş’ çorbası ikram ettik. Bayan aşçılarımızın giydiği yöresel kıyafetler ve yöresel kilim halılar olarak 70 il arasında hem yöresel yemekleri hem de kıyafetleri bazında büyük ilgi gördü. Desteklerinden dolayı Hakkari valimize teşekkür ediyoruz. Hakkari adına 10 aşçı katıldık ve Hakkari adına başarı paketi ve atın aşçı heykeli aldık. Bu altın heykeli Hakkari adına almanın mutluluğunu yaşadık” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç