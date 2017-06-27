Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 13:32

Hakkari il geneli huzurlu bir bayram yaşadı

Hakkari il geneli Ramazan bayramını huzur ve güven içerisinde geçirdi.

Hakkari il geneli huzurlu bir bayram yaşadı

27 Haziran 2017 13:32


Sınır bölgelerinde operasyonlar aralıksız devam ederken Hakkari’nin il genelinde ise vatandaşlar huzur ve güven içerisinde Ramazan bayramını geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği kent merkezinde bazı vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları ise soğuk havanın yaşandığı yüksek kesimlerdeki kır, köy ve mezralara akın ederek buralarda bayramlarını geçirdikleri öğrenildi. Vatandaşların büyük bir bölümünün kentten ayrılması ile birlikte şehrin en işlek caddeleri ve sokaklar ise boş kalması ve kentin büyük bir sessizliğe bürünmesi dikkatlerden kaçmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:33
  • Güneş :04:39
  • Öğle :12:19
  • İkindi :16:12
  • Akşam :19:38
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!