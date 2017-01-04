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04 Ocak 2017 13:21

Hakkari İl Özel İdaresi’nin çalışmalarını vatandaşlar takdirle karşıladı

Hakkari İl Özel İdaresi’nin çalışmalarını vatandaşlar takdirle karşıladı

04 Ocak 2017 13:21

Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde tüm köy ve mezra yollarının ulaşıma açık olması, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
İl genelinde 139 köy ve 381 mezra yolunun bulunduğu Hakkari’de, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin 70 personel ve 55 iş makinesi ile yapılan yaptıkları hummalı çalışmalar sonucu tüm köy ve mezra yollarının ulaşıma açık olduğu belirtildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen zorlu doğa koşullarına göğüs gelen İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekibinin başarılı çalışmaları yöre halkı tarafından tam not aldı.



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