Hakkari kırsalında silah ve örgütsel doküman ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 23 Haziran 2018 günü Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Düz Tepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir mağarada 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet jeneratör, 1 adet DVD okuyucu ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ayrıca 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 23 Haziran 2018 günü Şemdinli ilçesi Balkayalar bölgesi sınır hattında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 88 adet (14,5 mm) Doçka mühimmatı, 280 adet (12,7 mm) uçaksavar mühimmatı ve 1 adet RPG-7 anti tank mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.