Hakkari polisi öğrencilerle halı saha maçı yaptı

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek halka ücretsiz Kanka Polis Mağazası hizmete açan ve il genelinde eğitime büyük destek veren Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü ekipleri, yaptıkları yöre halkından tam not aldı. Bir süre önce Hakkarili gençlerle halı saha maçı tertipleyen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri bu defa ise öğrencilerle halı maçı tertipledi. Huzur ve güvenin hakim olduğu Hakkari’de polis ve halk ilişkilerini en güzel şekilde pekiştiren faaliyetlere imza atan Hakkari polisinin düzenlediği etkinlikler yöre halkı tarafından da takdir ediliyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen halı saha maçında öğrenci takımı ile asayiş şube takımı karşı karşıya geldi. Heyecanlı dakikaların yaşandığı maçta Hakkarili çocuklar polislerle maç yapmanın mutluluğunu yaşadı. Dostluğun kazandığı maç sonrası polis ekipleri tarafından takım sporcularına meyve suyu ve kek ikramı yapıldı. Polis ekipleri ile halı saha yapmanın mutluluğunu yaşayan Hakkarili çocuklar kendilerine bu ortamı sağlayan İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.