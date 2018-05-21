Hakkari Rafting Takımı Tunceli yolcusu

Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, uzun yıllardır kentte doğa sporları alanında birçok ilke imza atan kulüplerinin yeniden bir ilke imza attığını kaydetti. Tansu; "İlimizde rafting alanında kadın ve erkek takımları kurduk. Eğitim ve antrenman çalışmaları başlattık. Ancak rafting botu ve diğer malzemelerimiz olmadığından ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürmek için Hakkari Üniversitesinin rafting malzemelerini kullanıyoruz. Bütün imkansızlıklara rağmen kulübümüz öncülüğünde doğa sporları ve turizminin gelişmesine yönelik birçok önemli proje yürüttük. İlimizin Doğa Sporları Rotaları kitabını çıkardık. Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden dağcı ve doğaseveri Hakkari dağlarına getirdik. 5 - 8 Nisan 2018 tarihleri arasında Muğla’nın Dalaman ilçesinde ilimiz adına ilk defa rafting sporu müsabakasına katıldık. Çeşitli platformlarda Hakkari’yi başarıyla temsil ettik. En son ilçemiz Çukurca’da yapılan foto safari etkinliğini zenginleştirmek adına iki gün rafting, bir gün kaya tırmanışı ve inişi gösterileri ile ilimizin spor potansiyelini görsellerle insanlara sunduk. Şunu özellikle belirtmeliyim ki Dalaman rafting şampiyonasından sonra ilimizde rafting sporunun gelişmesine yönelik ciddi adımlar atıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Rafting Federasyonu Asbaşkanı Fikret Yardımcı ve Erzurum Bölge Temsilcimiz Çetin Bayram’ın destekleri ile ilimizde rafting alanında önemli adımlar atılmaktadır. Kendileri çalışmalarımızı yerinde görmek istediler ve Hakkari’ye geldiler. Zap vadisinde rafting yapılacak alanları hep birlikte belirledik. Yapılan bu çalışmalarda bizler Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği öncülük yapıyor ve raftingin gelişimine yönelik çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. İlimizde çeşitli branşlarda sporu destekleyen Valimiz Cüneyit Orhan Toprak, Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Pakiş, Çukurca Kaymakamımız Temel Ayca ve İş Adamı Nevzat Kazak’a rafting alanında da ciddi desteklerini esirgemediler. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bağlamda Zap Nehri bundan sonra rafting ile anılacak ve bilinecek. Daha önce çeşitli gruplar tarafından birkaç kez rafting yapılmış olsa bile bu eğlenceden öteye geçememiştir. Şimdi bizler profesyonel bir çalışma ile bu işin öncüleri olarak ilimizde rafting sporunun gelişmesi, ulusal ve uluslararası dereceler alacak sporcuların yetişmesi için çaba gösteriyoruz. Çalışmalarımızı destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.