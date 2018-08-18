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18 Ağustos 2018 12:24

Hakkari Yeni mahalle asfalta kavuşuyor

Hakkari’de yaz aylarından toz bulutundan kış aylarında ise çamurdan geçilmeyen Yeni Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başlatıldı.

Hakkari Yeni mahalle asfalta kavuşuyor

18 Ağustos 2018 12:24


Otluca köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı yolu ile birçok grup köy yollarını geçiş güzergahında bulunan ve yaz aylarından tozdan kış aylarında ise çamurdan geçilmeyen Yeni Mahalle yolu asfalta kavuşuyor. Birkaç yıl öncesinde araçların geçişi esnasında oluşan toz bulutu yüzenden evlerinden çıkamadıklarını belirten vatandaşlar, mahalle yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi yapmışlardı. Artık bu sıkıntıdan kurtulacağının sevincini yaşayan mahalle sakinleri, bu çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yeni Mahallede başlatılan yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyip denetimde bulundu. Başkan Epcim kentin birçok noktasında asfalt çalışmalarının kademeli olarak devam ettiğini belirterek, tüm yolların asfaltlanması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirtti. Yeni Mahallede yapılan asfalt çalışması kent merkezine ise ayrın bir görünüm kattı.




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