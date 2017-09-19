Hakkari’de 19 Eylül Gaziler Günü

Valilik binası önünde yapılan törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Tank Yarbay Cavit Nartop, Hakkari İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Yavuz Öztürk, gaziler, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu.

Hakkari Dağ ve Komando Tugayında görevli Binbaşı Sinan Keskin’in 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yaptığı konuşmanın ardından program sona erdi.

Öğle saatlerinde ise orduevinde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verileceği belirtildi.