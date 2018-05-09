Hakkari’de "2. Uçkun festivali” düzenlendi

Uçkun Festivali” büyük ilgi gördü.

Bilimsel olarak “Reun ribes” olarak adlandırılan ve kanser hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olan uçkunun tanıtım festivalinde yöresel yemek ve uçkun ikramı yapıldı. Festivale Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Ayhan Tunç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hilal Turğay türkücü Aydın Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler ilk olarak Hakkari-Van karayolu üzerinde uçkun topladılar. Vali Toprak, yüksek rakımda yetişen uçkunun kanser hastalığı başta olmak üzeri birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Hakkariyi görenlerin hayranlık duyduğu coğrafik güzelliklerinin aynı zamanda uçkun gibi gerçekten sağlık kaynağı, şifa kaynağı bitkileri de kendilerine sunduğunu ifade eden Vali Toprak, "Şuanda Bağışlı köyünün alt tarafındaki bir arazide doğal ortamda yetişen uçkunu elimde tutuyorum. Karların erimesinden sonra nisan, Mayıs ve Haziran aylarında mevsimin durumuna göre yetişiyor. Meyve olarak bilinen bu bitkidir. Boyu yarım metre ile 1 metre arasında değişmektedir. Faydalarını ise saymakla bitiremeyiz. Kan şekeri, sindirim sistemi, tansiyon ve cilt lekelerine iyi geliyor. İçinde A-B-C vitamini bulunduruyor. Bunan yanında K vitamine kadar birçok faydası ve özelliğe sahiptir. Uçkunun yaralarına dikkat çekmek amacıyla bir festival düzenledik. Bu bitki birçok bölgede yetişiyor. Buradaki vatandaşlardan ricamız kökünden koparmamalarıdır. Birde bir alanda uçkun gördükleri zaman tamamını değil yüzde 20’lık kısmını kökten olmayacak şekilde toplanmasıdır. Önlem alınmadığı taktirde zamanla yok olacaktır. Bu şifa kaynağını tatmak isteyenler buyursun Hakkari’ye gelsin istedikleri kadar ikram edebiliriz” dedi.

"Vali Toprak yüzlerce kişi tarafından karşılandı"

Uçkun toplanmanın ardından Bağışlı köyündeki festivale katılan Vali Toprak, burada yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Festival alanında davul zurna ile karşılanan Vali Toprak ve beraberindekiler türkücü Aydın Aydın tarafından uçkun ikramı yapıldı.

"Hakkari’nin adını Türkiye’ye duyurmak istiyoruz"

Burada da konuşan Vali Toprak, ’1. Uçkun Festivali’nin geçen yıl türkücü Aydın Aydın’ın kendi köyü olan Bağışlı köyünde yaptığını belirterek, Valilik olarak ta bu yıl ’2. Uçkun Festivalini’ yaptıklarını ve her yıl bu festivalin yapılması gerektiğini söyledi. Vali Toprak, ”Hakkari inşallah bundan sonrada sosyal ve kültürel faaliyetlerle anılacak. Hakkari’nin adını Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Kış sporcularımız, milli sporcularımız, kampçılık faaliyetlerimiz ile Hakkari Türkiye’nin gündemini yerini almakta ve almayada devam edecektir” dedi.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu sunucusu Ümmihan Keskin’nin programın akışı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yöresel kıyafetli minik öğrenciler arasında uçkun güzeli defilesi düzenlendi. Uçkun güzeli seçilen Akçalı köyü Yatılı Bölge Okulu 10. sınıf öğrencisi Piroze Tuğan’a Vali Toprak tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi. Uçkun yeme yarışması ve uçkunlarla süslenmiş kuzu yarışmasında dereceye girenlere ise çeyrek altın verildi.

Hakkari’yi sosyal ve kültürel faaliyetlerle adını en güzel şekilde duyuran Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Ayhan Tunç’a katkılarından dolayı Vali Toprak tarafından ödüllendirildi. Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı " Reng-i Hakkari halk oyunları ekibinin gösterisi, erbane ekibi gösterisi, türkücü Aydın Ayrın konseri, yörenin sanatcıları Duman, Leyla Uçar, Bülent Koşan, Melisa Taş, Fidan Koç ve Beyan Bor sahne alarak bir birinden güzel şarkılar seslendirdiği festivalde Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak ve beraberindekiler kol kola girerek halay çektiler.

Renkli görüntülere sahne olan festival yüzlerce kişiye yöresel yemeklerin ikramının ardından sona erdi.