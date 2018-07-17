Hakkari’de 250 sporcuya malzemesi desteği

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan ve Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında kabul görülen "Aktif Tüm Sporcuların Forması Eşofmanı Olsun" adlı projenin malzeme dağıtım töreni gerçekleşti. Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Reşit Güldal sporcular ve antrenörleri katıldı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Spor kompleksini ziyaret edip yaz okullarına katılan öğrencilere malzeme desteğinde bulundu. Vali Toprak, salondaki öğrencilerle tek tek konuşup sohbet ederken, bir öğrenciyle de tenis kortu oynadı. Sporcu öğrenciler ise, başta malzeme dağıtımını gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanlığına, Hakkari Valisi Toprak’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Proje kapsamında 10 bisiklet ve aksesuarları, voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi, tenisi, güreş, badminton ve atletizm branşlarında imkanları eksik olan ve aktif olan toplam 250 sporcuya ihtiyaçları doğrultusunda ayakkabı, eşofman, forma, yağmurluk, raket, ve top hediye edildi. Daha sonra Vali Toprak ve beraberindekilere sosyal destek programı kapsamın da kabul görülen "Kültür Sanatla Güçlü bir Geleceğe" adlı proje de hazırlanan müzik atölyesinde piyano dinletisi yapıldı. Programın sonunda toplu fotoğraf çektirildi.